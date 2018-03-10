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|Погода на воскресенье порадует потеплением
|10.03.2018 18:40
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Повышение температуры можно ожидать в западных, центральных и южных областях, сообщает Укргидрометцентр.
Без дождей и снега будет в Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой области, на Волыни, Ровенской и Хмельницкой областях. Дневная температура воздуха в этих регионах составит от +9 до +12 градусов.
В Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и в Запорожье ожидают +4 - +7 градусов.На юге Украины воздух прогреется до 8-12 градусов тепла.
В столице не ожидается ни дождя, ни снега, а температура воздуха составит +3 - +5 градусов.
Однако на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Донецкой и Луганской областях прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура воздуха 0- +5 градусов. Исключением станет только Днепропетровщина, где будет сухо, солнечно и +4 - +6 градусов.
В селе Исаков Тлумацкого района на Ивано-Франковщине замерз уникальный травертиновый водопад "Девичьи слезы".