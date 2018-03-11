Неполитические Сводки
- Захватчика дома ветеранов нашли мертвым вместе с тремя заложниками
- У ветерана МВД изъяли наркотиков на 32 млн грн
- Авторитетное итальянское издание "вернуло" Реброва в "Динамо"
- Репетитор душила и унижала учеников у себя дома
- В Украине был высокий уровень террористической опасности за все время независимости - Грицак
|Курьер нашел гранату во время упаковки посылки
|11.03.2018 02:25
|
В Славянске Донецкой области во время упаковки посылки в офисе отделения экспресс-доставки курьер нашел гранату Ф-1.
Посылка предназначалась жителю Николаевской области, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, передает со ссылкой на .
В полицию поступило сообщение о том, что на одном из отделений экспресс-доставки при упаковке посылки выпал предмет, похожий на гранату
В отделение почты груз был доставлен курьером. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые эвакуировали всех присутствующих и до приезда взрывотехников оцепили место происшествия.
Изъятую гранату направили на экспертизу. По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность отправителя.
Ранее сотрудники ликвидировали в Одессе сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия. Житель Одессы организовал поставки в различные регионы Украины оружия иностранного производства через почтовые отправления. Клиентов преступник подыскивал через Интернет, оружие отправлял заказчикам после полной предоплаты за электронной системой.