Евгений Хачериди в этом сезоне явно не радует.

Осенью его ошибки стали решающими для сборной Украины в матче против Исландии и Хорватии. В последнем поединке первой части чемпионата поскандалил с судьями в Александрии . За это получил два матча дисквалификации. В домашней игре против АЕКа не попал по мячу и соперник чудом не забил. В воскресной игре против "Зари" допустил голевую ошибку, передает со ссылкой на .

Впереди на "" ожидает тяжелое противостоянии с "Лацио" и ее главным бомбардиром Чиро Иммобиле на момент лучшим голеадором серии "А". Поэтому тревожно. И хочется найти причины, из-за которых защитник киевского "" регрессирует.

Возраст

Хачериди летом будет уже 31. В украинских реалиях футбольных реалиях уже очень много. Как правило, футболисты после тридцати начинают откровенно сдавать. Особенно это касается "". Так было в свое время с Гавранчичем, Шацких. В настоящее время Гусевим. Тем более, что в свое время Евгений пройшов школу Кварцяного, Газзаева и Блохина, которые уделяли большое внимание физической подготовке. Следствие - много травм. Прошлой весной Евгений пропустил всю вторую часть чемпионата. В этом сезоне на определенные отрезки был вне игры и-за проблем со здоровьем и пропустил часть сборов.

Контракт

Соглашение Хачериди с "" завершается летом. Уже в настоящий момент много разговоров о турецких, греческих клубах. Наверно, это мешает игроку концентрироваться исключительно на футболе, думая о своем будущем. Не так давно была подобная ситуация с Видой, который никак не мог определиться насчет своего будущего. Такая неопределенность ничего хорошего не дает, ни игроку, ни клубу.

За последний год Евгений сменил уже второго агента. В настоящий момент защитник сборной Украины работает с Иваном Пироженко, который осуществил переход Коваля в "Депортиво", Рыбалки, Селезнева, Коркишка в первенство Турции и зимой вел переговоры с английским " Кристал Пелас" на счет трансфера "шахтёровца" Тараса Степаненко.

Зона комфорта

Футболист играет в первой команде "" с зимы 2009 -го. За это время были победы в чемпионате и Кубке Украины, матч плей-офф Лиги чемпионов. Все притерлось, нужны новые вызовы, новая мотивация. Уровень чемпионата существенно упал и в некоторых матчах можно играть на одной ноге. Поэтому игрок уменьшил к себе требования.

Контракт Евгения Хачериди с "" заканчивается ближайшим летом. "" думает, продолжать ли соглашение.

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