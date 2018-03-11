Попытка Владимира Рубана переместиться на подконтрольную Украины территорию создала наибольший уровень террористической угрозы для Украинской во времена независимости, передает со ссылкой на .

"Хочу сказать, что эта операция продолжалась уже довольно долгий период времени, Председатель Службы меня информировал об этом. Хочу отдельно отметить как включились в защиту российские политики и средства массовой информации, лишь подтверждает и убеждает нас в правильности принятых мер", - ответил на доклад Председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает официальный сайт президента.

Порошенко попросил Грицака взять расследование дела под личный контроль.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не о перевозчике. Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства того, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть", - добавил Порошенко.

После задержания Рубан находился в СИЗО Мариуполя. Официальных комментариев по задержанию пока нет. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил о задержании Рубана вечером 8 марта. "Под видом переселенца этот "генерал" пытался провезти целый запас оружия, которая была скрыта в мебели", - утверждал Тука.

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