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|Авторитетное итальянское издание "вернуло" Реброва в "Динамо"
|11.03.2018 03:56
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Популярное итальянское издание "Corriere dello sport" сделало необычный сюрприз болельщикам "".
В ближайшем номере в одном из материалов, посвященных поединку против киевлян, журналисты выставили инфографику тактических схем команд, передает со ссылкой на .
Все бы ничего, но рядом с расположением игроков украинского клуба разместили фото главного тренера, которым считают Сергея Реброва.
На данный момент команду возглавляет Александр Хацкевич. Ребров покинул "" по окончании сезона 2016/2017 и сейчас является главным тренером клуба "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.
Сегодня в Риме на "Стадио Олимпико" состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между местным "Лацио" и "". Начало в 22:05 по . Текстовый онлайн проведет наш сайт.
Ответный матч состоится через неделю 15 марта в .