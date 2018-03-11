Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью подписал договор с российским каналом Russia Today.

Во время чемпионата мира по футболу он будет участвовать в спецвыпусках телеканала, передает со ссылкой на .

Британское издание Times назвало условия контракта, по которому тренер Моуринью будет работать на телеканале RT. Ради этой работы он отклонил предложения британских каналов BBC и ITV. Португалец проработает на телеканале пять дней. За это время он получит £ 1 млн, пишет sport.rbc.

5 марта RT сообщил о заключении контракта с тренером " Юнайтед" .Моуринью станет экспертом телеканала на время чемпионата мира, который состоится летом в России. Моуринью будет участвовать в специальных выпусках телеканала и делать прогнозы на результаты матчей первенства.

"Очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдет этим летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей", - сказал Жозе Моуринью о сотрудничестве с телеканалом.

Сотрудничать с каналом также будет и прежний голкипер сборной Дании и " Юнайтед" Петер Шмейхель. Датчанин будет вести на RT авторскую программу, а также посетит все города, где пройдут матчи чемпионата мира.

Чемпионат мира стартует с 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге.

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