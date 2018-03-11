Первый вице-президент Александр Бандурко в интервью программе "ПроФутбол" прокомментировал обвинение в растрате 2 млн от , передает со ссылкой на .

"Мы только начинаем заседание, и первым вопросом на повестке дня стоят Гореничи "нецелевое использование средств ". Написано "возможно", вброс такой идет. Такой поворот событий был для меня не нов. Если вы хотите выставить заграждение или, иначе говоря, "прессонуть", то надо еще какой-то вопрос дать, чтобы на его фоне было сложно сориентироваться.

Землю мы не могли оформить на . Нам выделили участок бывшего танкового ипподрома в селе Гореничи. Там только ушла вся техника и нам пошли навстречу в этом вопросе. Нужно было выселять военнослужащих, мы частично компенсировали расходы не это. Мы хотели быстро сделать дело. Те, кто занимается делами, знает, что бывают разного рода движения, но не в контексте средств. Мы взяли три "транша солидарности". Он дается ежегодно на развитие детского футбола только футбольным клубам. Но для того, чтобы привлечь их на сторону , надо было провести встречу", - сказал Бандурко.

Мы оставили $ 37 млн команде, которая сменила нас в 2012 году

"Я лично присутствовал на всех трех заседаниях лиги. Мы попросили три транша именно на развитие этой базы. Там получалось около 2 млн за три сезона. Мы собрали эти деньги, аккумулировали их, купили квартиры, сделали проект, усилили электроподпитку территории, потому что надо было работать со скважиной для воды. Мы разобрали все старые бетонные сооружения и очистили ангары, которые нам бы пригодились. Мы выгребли площадь для шести полей и поставили там охрану.

До 2012 года мы делали все, чтобы успеть завершить эти работы. Договорились с Бубкой, что разделим территорию по видам. Часть возьмет на себя , а нам нужно только 6 полей, раздевалки и все остальное, что соответствовало бы базе юношеской и национальной сборной. К сожалению, мы не успели этого сделать, мы оставили $37 млн команде, которая сменила нас в 2012 году", резюмировал чиновник.

На прошлой неделе в адрес первого вице-президента ассоциации Александра Бандурко выдвинули обвинения в крупной растрате средств. Он вместе с тогдашним президентом Григорием Суркисом так и не построил базу для сборной в Гореничах, а все деньги бесследно исчезли. В частности, на 40 га земли под Киевом планировали построить манеж и около 10 полноценных футбольных полей. Однако реально построили только забор, а в 2010-м проект официально закрыли.

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