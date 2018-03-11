Останки тел нашли в поселке Георгиевское близ Керчи. Об этом в Facebook рассказал локальный активист Александр Талипов, передает со ссылкой на .

"Убийца был не один, машина была затоплена в водоеме, родители расстреляны, на ребенке огнестрельных ран нет, ребенка утопили живьем. Семья хотела обменять машину на более новую и поехала на встречу. Очевидно убийца не ожидал, что жертва приедет с семьей, но это его не остановило. Есть информация, что семья пыталась вызвать полицию. Цена жизни людей 255 тысяч рублей ", - сообщил Талипов.

Один из подозреваемых задержан. Это 29-летний работник керченского исправительного центра.

В поселке Великая Новоселка в собственном двухэтажном доме на ул. Лиманного нашли зарезанными супругов Дегтяренко - 56-летнего Владимира, 46-летнюю Ларису и их сына Валерия, 23 года.

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