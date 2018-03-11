Подросток отравился угарным газом и утонул в ванной, передает со ссылкой на .

Причиной смерти, по предварительной информации, стала неисправная газовая колонка, которая пропускает угарный газ. На место прибыла бригада "скорой помощи". Медики долго боролись за жизнь ребенка, но спасти мальчика не удалось. Врачи констатировали смерть.

В одном из частных домов Бердичева 5 марта нашли мертвыми 8 человек. Это - супруги, владельцы жилья, их двое детей, двое внуков. Погибли также двое гостей - девушка сына и бывшая соседка. Соседка обратила внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из квартиры. Она также отметила, что из квартиры распространяется необыкновенный запах.

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