14 марта 2000 года. Рим, стадион "Олимпико". Поединок группового раунда Лиги чемпионов "Лацио" - "Марсель". Хозяева громят французов, 5:1.

Но не просто громят матч становится бенефисом молодой на тот момент звезды итальянского футбола, 22-летнего Симоне Индзаги, оформившего покер и для которого это был дебютный сезон в составе римского клуба, передает со ссылкой на .

Который оказался более, чем удачным: в составе "орлов" игрок стал победителем Серии А, Кубка и Суперкубка Италии. На счету футболиста - 7 мячей в 22 матчах чемпионата, а также 9 мячей в 11 матчах Лиги чемпионов. Среди них 4 в упомянутом матче против "Марселя". Симоне повторил достижение легендарного Марко ван Бастена, забив четыре раза в одном матче Лиги чемпионов.

Все шло к тому, что Симоне ожидает не меньшая футбольная слава, чем его звездного старшего брата Филиппо, который стал живой легендой итальянского и мирового футбола и который с 46 голами остается лучшим бомбардиром Италии в Лиге чемпионов и одним из величайших игроков страны на все времена. Тем более, что талант Индзаги-младшего просматривался еще с детских лет в родном Сан-Николо, близко от Пьяченцы, где 5 апреля 1976 года и появился на свет Симоне, спустя без малого 3 года после Филиппо. Братья с самого детства были очень близки друг к другу. Несмотря на то, что Симоне считался любимчиком семьи и красавцем, Филиппо не испытывал зависти к брату. Наоборот обожал его. Пример когда во время одного из зимних отпусков Филиппо и Симоне вместе отправились на Мальдивы, а фотография младшего украсила календарь самых красивых мужчин Италии, Филиппо лишь улыбнулся. "Все справедливо, у нас в семье Симоне всегда считался самым красивым", - спокойно сказал он.

С самого детства братья носились по дому, пиная все, что оказывалось под ногами подушки, абажуры и все остальное, что плохо лежало

С самого детства братья носились по дому, пиная все, что оказывалось под ногами подушки, абажуры и все остальное, что плохо лежало. Мать Марина не разделяла этого восторга, а вот отец был полностью на стороне ребят. Играя когда-то на любительском уровне в футбол, Джанкарло не пропускал ни одного матча сыновей.

В такой ситуации путь у парней был только один в большой футбол. Симоне заявил о себе сразу, еще в клубах низших и любительских дивизионов "Пьяченца", "Карпи", "Новара", "Лумеззана", "Брешелло". Парня заметили на более высоком уровне, и в 1999 году он подписал договор с "Лацио" - клубом, который стал его судьбой, и где он провел большую часть своей игровой карьеры.

Первый же сезон с "орлами", как уже говорилось, оказался довольно успешным, тогда же Симоне дебютировал за национальную сборную Италии. Парня ждало блестящее будущее, тем более, что он был талантливее брата. Филиппо это знал и совершенно спокойно к этому относился. Но сложилась игровая карьера Симоне не так радужно: травмы, невезение, иногда не совсем правильные решения. Отсюда аренда в "Сампдорию" в 2004 году, затем переход в "Аталанту" в 2007-м. Но добиться былой римской славы в этих клубах не удалось. Возвращение в "Лацио" в сезоне 2008/2009 также не принесло ожидаемых дивидендов, и в мае 2010 года Симоне завершил карьеру игрока.

Но руки не опустил, а воспринял это как новый этап и шанс наверстать упущенное, исправить ошибки. Не стал хватать звезд с неба, а постепенно начал заявлять о себе как способный тренер. В том же 2010 году стал работать с юношами "Лацио", а уже в январе 2014 года был назначен тренером молодежного состава команды.

Переломной датой в тренерской карьере Симоне стало 3 апреля 2016 года, когда "Лацио" крупно проиграл в дерби "Роме" 1:4. Тренеру "орлов" Стефано Пиоли указали на дверь. А возглавить бело-голубых до конца сезона предложили Индзаги. Не долго думая, Симоне согласился поработать даже с приставкой "и.о". "Каждый игрок намерен работать на пределе своих возможностей. С атмосферой в коллективе нет никаких проблем, мы должны готовиться к следующему матчу. Я готов к новому для себя вызову", - заявил он на своей первой пресс-конференции в новом статусе.

"Сумасшедший" Бьелса за день до начала контракта дает задний ход, место тренера "Лацио" становится вакантным. Лолито звонит Индзаги. Но на этот раз молодой специалист выдвигает свое условие полноценный договор, без всяких там "и.о".

Слова не разошлись с делом: в дебютном матче под управлением Индзаги "лациале" громят "Палермо"3:0. Всего же под управлением и.о. главного тренера Симоне Индзаги "Лацио" провёл 7 матчей, одержав 4 победы. Казалось бы, молодой специалист неплохо зарекомендовал себя. Однако президент римлян Клаудио Лотито решил по-другом перед сезоном 2017/2018 подписал на постоянной основе Марсело Бьелса, которого еще называют "Сумасшедший". И не зря: за день до начала своего контракта он дает задний ход, место тренера "Лацио" становится вакантным. Надо было безотлагательно искать замену, того, кто сможет возглавить команду уже завтра, если не сегодня. И Лолито звонит Индзаги. Но на этот раз молодой специалист выдвигает свое условие полноценный договор, без всяких там "и.о".

Команда заиграла с новой силой, новым импульсом, с ходу начав давать результат. Разгромлен "Милан" (4:1), досталось "Ювентусу" (2:1), "Сампдории" (2:1), шок пришлось испытать "Фиорентине" (1:1). Ну а выносы с хоккейными цифрами на табло команд из нижней части таблицы ("Кьево", 5:1, "Сассуоло", 6:1) уже стали как бы в порядке вещей. Без осечек наподобие вылета из Кубка страны от "Милана" в серии пенальти (4:5) или свежий проигрыш "Ювентусу" на последних минутах (0:1) тоже никак. Да и лидеры еще не все по зубам. Но ясно одно: сегодняшнее "Лацио" - это боевая машина Симоне Индзаги, где по-новому засверкали такие звезды, как Иммобиле, Милинкович-Савич, Пароло, на подходе - Мурджа, Ломбарди, голкипер Стракоша. Причина проста сегодняшний учитель "Лацио" хорошо обкатался в работе с молодыми, умеет качественно использовать тот материал, который есть и не плачется по поводу отсутствия дорогих трансферов. Симоне мертвой хваткой взялся за шанс взять реванш у судьбы. А на тренерской скамейке не только перестал быть тенью имени звездного брата, но и где-то уже превзошел его.

"Лацио" и "" свой первый поединок 1/8 финала Лиги Европы проведут в столице Италии 8 марта. Начало в 22:05. Ответный поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в 15 марта. Начало в 20:00. Текстовый онлайн поединков проведет наш сайт.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира