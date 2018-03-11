В воры занимались квартирными кражами, не обращая внимание на то, что их лица видно на камерах видеонаблюдения.

Об этом сообщает " Оперативный" в Twitter. Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда, 8, передает со ссылкой на .

"Таких дерзких воров, честно говоря, мы давно не встречали. Они видели камеры и даже не спрятали лица. Эти лица занимаются квартирными кражами", - написано в сообщении.

На открытие одного замка злоумышленникам понадобилось только несколько минут.

"Вот еще случай с этими же домушниками, здесь они выносят велосипеды из дома по Героев Сталинграда, 10А. Одному из них препятствует женщина-консьерж, которую он силой отталкивает ... Говорят, что их постоянно видят на Оболони", - сообщает Оперативный.

Сейчас они находятся в розыске и всех, кто владеет какой-либо информацией о преступниках, просят обратиться в полицию.

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