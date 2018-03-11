Военная прокуратура Ивано-Франковского гарнизона вместе с полицией задокументировали факт вымогательства и получения взятки старшим пункта постоянной дислокации одной из воинских частей, передает со ссылкой на .

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

Прапорщик получил 10 тыс грн за возвращение военного билета, содействии в освобождении от военной службы и невыполнимые докладе об отсутствии гражданина на службе при оформлении документов на увольнение.

Сейчас решается вопрос об объявлении старшему прапорщику о подозрении в преступлении. Прокуратура требует избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

В Киевской области задержаны чиновники, которые требовали 1,3 млн грн взятки за содействие в аренде 300 га земли, принадлежавшей умершим лицам.

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