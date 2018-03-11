Говорят, что молчание золото. Наверно, оно и в самом деле так. Иначе между руководителей украинского футбола не было бы в настоящее время людей с "пробелами" в биографии, передает со ссылкой на .

Комитет национальных команд Федерации Футбола Украины возглавляет один из опытнейших отечественных тренеров . И все бы хорошо, если бы не было в тренерской карьере Маркевича одного эпизода, который до сих пор вызывает вопросы, на которые нет ответа.

Летом 2013-го международный спортивный суд в Лозанне признал матч чемпионата Украины 2008 года между "Металлистом" и "Карпатами" договорным. После этого исключил "" из Лиги чемпионов. За пять лет, которые прошли с того времени, мы так и не услышали от тогдашнего тренера "Металлиста" объяснений того, что случилось. Лишь однажды проворчал, что "это провокация".

В цивилизованном мире так не бывают. Если ты не согласен с решением суда, должен аргументированно защитить свою честь в судах высших инстанций. Когда же ты этого не делаешь - признаешь решение суда. Следовательно, ты виноват. Иначе не бывают. Может, я ошибаюсь? Может, в международном суде по правам человека, куда может обратиться каждый, лежит иск Маркевича к КАС и о защите чести, достоинства и деловой репутации?

должен был бы осудить поступок Красникова и решительно отмежеваться от его действий, чтобы не запятнать свою кристально чистую репутацию

Можно заметить, что всю вину за тот договорный матч взял на себя Евгений Красников, тогдашний спортивный директор "Металлиста". И именно он был признан Лозанной виновным в подкупе футболистов "Карпат". Выходит, что Маркевич ни в чем не повинен, а его и "честный клуб" просто подставил подлый работник, который запросто носит в карманах сотни тысяч долларов, чтобы покупать игры чемпионата. Если так, то должен был бы осудить поступок Красникова и решительно отмежеваться от его действий, чтобы не запятнать свою кристально чистую репутацию. А что сделал Мирон Маркевич? Он устроил Красникова, которого отстранил от футбола на пять лет, которые еще не минули в возглавляемый собою Комитет ФФУ! Итак, тренер не выгнал в три шеи того, кто "подставил" его, футбольный клуб "" и весь наш футбол. Напротив просто жить без него не может.

Порядочным людям объяснить такое поведение невозможно. А он и не объясняет. Просто молчит и продолжает вместе с Красниковим работать в "на благо украинского футбола". Какое именно благо читайте в решении суда в Лозанне за 2013 год. В котором черным по белому написано, что команда "" под руководством сыграла договорный матч. А это больше, чем у всех украинских тренеров вместе взятых. Относительно них в Лозанне никаких решений пока еще не принимали.

председатель комитета национальных команд Федерации футбола Украины. Евгений Красников дисквалифицированный международным спортивным судом до ноября 2018-го работает в с 2016-го, а в настоящее время возглавляет Федерацию футбола Харьковщины.

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