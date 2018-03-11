В Верховную Раду внесен законопроект №8089 о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий снижение налога на добавленную стоимость с 20% до 16%, передает со ссылкой на .

Исходя из законопроекта также существенно меняются правила уплаты единого налога.

“Действующая основная ставка в размере 20%, даже при условии поэтапного внедрения системы электронного администрирования , позволяет применять разнообразные схемы уклонения от уплаты в виде так называемых “скруток” и фиктивных субъектов хозяйствования, поскольку их услуги обходятся в 10-12%, а ставка – в 20% побуждает использовать их услуги для оптимизации налоговой нагрузки и легализации теневого оборота товаров и услуг”, – поясняют авторы законопроект.

В частности, законопроектом запрещается быть плательщиком первой и второй групп субъектам, которые занимаются оптовой торговлей и посредничеством в оптовой торговле. Под такой запрет также попадает торговля любыми подакцизными товарами, производство и продажа ювелирных изделий, лекарственных средств, изделий из меха и кожи.

Отмечается, что такие ограничения позволят сократить злоупотребления при оптимизации налогообложения и легализировать продажу товаров, которые были ввезенны без уплаты налогов и сборов, в частности, дорогостоящих товаров.

Предлагается также исключить возможность использовать систему единого налога для тех физлиц-предпринимателей, которые работают в одном и том же торговом объекте с субъектами хозяйственной деятельности, обладающими лицензией на продажу подакцизных товаров.

Кроме того, документ внедряет обязательное использование регистраторов расчетных операторов (РРО) для всех плательщиков единого налога второй группы без установления учета тран и без обязанности иметь в наличие первичные документы на получение товаров. При этом все плательщики первой группы единого налога освобождаются от использования РРО.

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