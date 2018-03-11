Сколько приходилось мучиться с этим – и все было неправильно, пишет со ссылкой на .

Видно не только одну меня уже достали эта неприятная, но обязательная процедура – чистка духовки. И ведь не всегда и получалось – брызги жира и соусов умудрялись пригорать намертво, приходилось их долго отмачивать, потом отдирать, использовать химию, долго ее убирать… Короче, каждая хозяйка сама хорошо знает, что это такое! Несколько часов убитого времени и нервов – это минимум.

Дорогая! Я приготовил ужин, а ты почистишь духовку!

Специалисты научного центра Джейкоба Ньюснера тоже видно пожалели своих жен и придумали простой, но очень эффективный метод, как отчистить даже сильно загрязненную духовку. Причем, сделать это можно без особых усилий и за полчаса чистого времени – не считая ночи, пока придуманная ими паста будет сама делать всю самую сложную часть работы.

Уже не терпится узнать, как же это делать? Вот суть гениального изобретения: вам нужны будут:

Пищевая сода – 4-5 столовых ложек.

Уксус – 100 мл.

Вода.

Пульверизатор.

Мисочка.

Перчатки.

Удобнее будет начинать процесс ближе к вечеру, чтобы духовку не надо было включать.

Освободить духовку от противней. Соду в мисочке смешать с таким количеством воды, чтобы получилась вязкая кашица. С помощью мягкой тряпочки нанести пасту по всех поверхности стенок, потолка и низа. Сода буквально сразу станет коричневой. Вот в таком виде и оставьте духовку в закрытом виде минимум на 12-14 часов. Утром, используя мокрую тряпку (постоянно прополаскивая ее), снимите максимальное количество соды с грязью. Обязательно используйте перчатки — зачем вам портить свои руки! Если где-то остались разводы – не переживайте. Надо в пульверизатор налить уксус и распылить его по всех поверхностях. Будьте осторожны, чтобы не вдохнуть пары. Появится пена и шипение – это уксус взаимодействует с содой и разлагает ее. Вам остается только убрать остатки пасты и загрязнений, потом протереть духовку и окошко совершенно. Чтобы полностью высушить ее – включите ее на минимальное нагревание на 10 минут при открытой дверке.

Все! Ваша духовка как новенькая! Спасибо вам, добрые люди, которые придумали этот метод. Я уже всех знакомых научила – и вы делитесь!

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