По данным Укргидрометцентра, 11 марта утром в Украине, кроме востока, ожидается туман, видимость составит 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптик Наталка Диденко у себя в отметила, что в Украине пройдет мокрый снег на востоке и северо-востоке.

"Температура на юге Одесской области до + 8 + 15 градусов. Доминирующая температура воздуха в Украине - днем ​​+ 5 градусов", - отметила Диденко.

По ее словам, в Сумской, Харьковской, Луганской областях - около нуля.

В - без существенных осадков, возможен туман, днем ​ + 5 градусов.

12 марта на западе - дождь, до +9 градусов, на востоке до +1 градуса, на севере до +2 градусов, на юге +7 градусов.

В +5 градусов, без осадков.

"13-14 марта придут атмосферные фронты из Атлантики с дождями", - уточнила Диденко.

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