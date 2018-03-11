На хардовом турнире ITF в китайском Чжухае с призовым фондом $ 60,000 состоялся финальный матч. Встречались украинка Марта Костюк и ее бывшая соотечественница Марина Заневская, которая в настоящее время представляет Бельгию, передает со ссылкой на .

В полуфинале Марта уверенно справилась со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой. В решающем поединке 15-летней украинке не удалось обыграть еще одну более опытную соперницу.

В большинстве геймов первого сета шла упорная борьба на равных. Все решили семь двойных ошибок и две проигранных подачи Костюк. Во второй партии Марта также старалась идти на равных с оппоненткой, но в девятом гейме Заневская вновь взяла подачу украинки и оформила победу с первого матчбола.

Костюк упустила возможность завоевать свой третий титул в профессиональной карьере и стать пятой ракеткой Украины.

Марта Костюк (Украина) - Марина Заневская (Бельгия) - 2:6, 4:6

Ранее Элина Свитолина обыграла Костюк в украинском дерби на Australian Open.

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