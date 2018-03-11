За четыре года войны на Донбассе в общественных местах все чаще можно заметить людей, которые строят из себя ветеранов АТО, чтобы заработать денег, передает со ссылкой на .

Недавно одного из таких заметили на станции метро "Черниговская" в , как раз тогда он просил у прохожих милостыню.

Фото "липового бойца" на своей странице в Facebook опубликовал Алексей Петров:

"Нет-нет, он не АТОшник конечно, просто тетя штаны подарила. Нет, и не военный, просто тетя штаны подарила. Представился и дал три минуты времени растворится в пространстве. Коп помог ему выполнить поставленную задачу!" – говорится в комментарии к снимку.

Киевляне сразу же вспомнили, что видели мужчину также в подземном переходе на станции "Майдан Независимости" и неподалеку от "Дарницы": "Метро" "еще. У нас на новом выходе околачивался", "Не видел на Черниговской. Увижу - будет просить на другой станции в следующий раз и пакет в зубах носить. Руки сломаны будут", "Этот гастролер уже по всей Украине ездит и просит милостыни. Все его знаю прогоняют и сдают в отдел полиции", "Бессовестный", "Хитрый алкаш", - пишут пользователи.

Впрочем, реакция копов ничего не дала: даже если мошенника прогоняют, он просто переезжает на другое место и спокойно зарабатывает деньги дальше.

Смотрите: ветераны АТО останавливают на улице "липовых бойцов"















Сводка.нет - Новости Украины и Мира