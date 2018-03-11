постоянно вмешиваются в выборы в России и не отрицают этого, заявил президент в интервью американскому телеканалу , передает со ссылкой на .

"Мы представителям говорили недавно на самом высоком уровне: "Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь". Представляете, они даже этого не отрицают", – сказал Путин.

Он снова отверг обвинения о приказе вмешательства в выборы в , и заявил, что Россия и не поощряет таких действий.

Путин добавил, что Москве незачем вмешиваться в американские выборы.

"Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства", – сказал он.

Комментируя обвинения, выдвинутые 13 гражданам России по делу о вмешательстве в выборы президента , Путин заявил, что они могли работать на "американские компании" или "какого-то из кандидатов", а также добавил, что "это не мои проблемы".

"Ну, хорошо, русские, но они не были государственными чиновниками. Русских 146 миллионов. И что?"- спросил он.

Президент России также сказал, что знает Евгения Пригожина, которого американские власти обвиняют во вмешательстве в выборы в , однако тот никак не связан ни с президентом, ни с правительством России.

Ранее, российский лидер призвал американцев официально предоставить документы, доказывающие вмешательство России в выборы в 2016 году.

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