В Польше уже направили первый иск в суд касательно нарушения скандального закона об Институте национальной памяти

2 марта местная общественная организация «Польская лига против клеветы» подала в суд на аргентинское издание Pagina 12, обвинив его в нарушении «антибандеровского закона», передает со ссылкой на .

Общественная организация, которая имеет некие связи с польским правительством, обвинила сайт газеты Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в «действиях, направленных во вред польской нации и хорошей репутации польских солдат».

Там утверждают, что аргентинцы использовали фото 1950-х годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны, в статье о резне в Едвабном.

Напомним, в 1941 году группа польского населения в селе Едвабном учинила погром и убила не менее 300 евреев во время немецкой оккупации.

В «Польской лиге против клеветы» заявили, якобы Pagina 12 хотела «подтвердить польский антисемитизм своим читателям» и продемонстрировать «большое игнорирование истории, за которое нужно официально извиниться перед всеми поляками».

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