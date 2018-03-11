В Европейском Союзе нет усталости от Украины и утомленности от украинской власти.

Об этом в интервью УНИАН заявила высший представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает со ссылкой на .

"Ни в коем случае. Наша политическая и дипломатическая активность более интенсивна, чем когда-либо", - сказала она.

По словам Могерини, некоторые реформы не продвигаются так быстро, как хотелось бы в ЕС, но ориентир в Евросоюзе по-прежнему "на процесс реформ, потому что это приверженность украинскому народу".

Напомним, визит Федерики Могерини в Украину начнется завтра, 12 марта. В ходе визита она встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также представит новую информационную кампанию "Продвигаясь вместе вперед"

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