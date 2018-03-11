В 2017 году Украину посетило 14,6 млн иностранцев, передает со ссылкой на .

Это на 1 млн больше, чем 2016 года, сообщает президент Национальной туристической организации, советник первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга, передает "Укринформ".

"Увеличилось количество иностранцев 2017 - до 14,6 млн, где-то на миллион по сравнению с предыдущим годом", - сообщил Липтуга.

2013 года Украину посетило 25 млн иностранных туристов, а в 2014-м - 12,5 млн. После большого падения количества приезжих цифра продолжает расти.

Больше только туристов в Украину едет из Молдовы, Беларуси и России. Увеличилось количество туристов из Турции и Израиля.

"Конечно, надо вести работу по популяризации страны в других регионах и континентах, потому что традиционная наша аудитория сосредоточена в Центральной и Восточной Европе, это в основном постсоветские страны, привыкшие к нашему уровню сервиса", - признал чиновник.

Также Липтуга отметил рост внутреннего туризма.

Всех желающих приглашают присоединиться к традиционному массового восхождения на самую высокую вершину украинских Карпат - гору Говерла, что в этом году состоится 24 марта.

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