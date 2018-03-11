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|Путин пугает мир новой гиперзвуковой ракетой
|11.03.2018 19:56
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Российское министерство обороны показало кадры учебно-боевого пуска гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Кинжал" с МиГ-31, передает со ссылкой на .
"Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне", - заявили на канале в YouTube.
Сам момент поражения цели на видео не показали.
1 марта в послании Федеральному собранию президент заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшей лазерного оружия.
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