Большинство крымских татар, проживающих в оккупированном Крыму, бойкотировать на полуострове так называемые выборы президента 18 марта.

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в эфире "112 Украина", передает со ссылкой на .

"Они хотят продемонстрировать миру, что все поддерживают Россию и в том числе за последние четыре года крымские татары также кардинально изменили свою позицию. Если их на так называемом референдуме вообще не было, то они теперь пришли и не меньше, чем другие, голосуют на этих выборах ... это делают для того, чтобы продемонстрировать миру, но правда заключается в том, что многие люди не придется. Подавляющее большинство крымских татар опять будут бойкотировать эти выборы, но это будут завуалировать ", - сказал Чубаров.

По его словам, в Крыму различными способами пытаются повысить явку на выборах, в том числе и за счет крымских татар. Оказывается давление на все сегменты крымскотатарского общественного и социальной жизни: вызывают в имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России, аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им вообще запрещено заниматься религиозным просвещением.

"Российские оккупанты не скрывают, что Крым обязательно продемонстрирует всему миру, что в 2014 году был разумный выбор и теперь голосованием и участием в нем 2018 Крым подтвердит свою последовательность и тот выбор, который якобы сделал в 2014 году. Они создали десятки мобильных групп и все, начиная от самого коллаборанта в Крыму Аксенова и заканчивая местными "деятелями", все задействованные в этих группах. Днем и ночью они выезжают на места и собирают, сгоняют людей. Весь запас таких подходов, начиная от обещаний по всем вопросам, которые пи Немая люди, и заканчивая такими малоприхованимы угрозами ", - сказал глава Меджлиса.

По его информации, крымская власть заранее начала серьезную подготовку к этим выборам, уже раздала своим СМИ задачи о том, что надо показывать зрителям.

"Утром будут показывать сюжеты, как якобы люди очень в хорошем настроении, с большим удовольствием приходят на участки. Будут показывать людей, которые улыбаются, людей в национальных костюмах, болгар, немцев, крымских татар. Такие сюжеты уже готовятся. Не будучи уверенными, что им хватит местных жителей, они проводят работы по мобилизации всех людей, которые являются рабочими эмигрантами на оккупированной территории Крыма ", - подчеркнул Чубаров.

Выборы президента состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.

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