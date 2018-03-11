Подрыв неизвестного предмета в Полтаве был осуществлен с целью самоубийства. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области, передает со ссылкой на .

"Погиб 31-летний мужчина, безработный, холост. Проживал с родителями. Около 19:30 произошла ссора с родителями, после чего он, по словам отца, поднялся в свою комнату, взял какое-то устройство и вышел из дома. Затем мужчина отошел в сторону и прогремел взрыв. Уголовное производство открыто расследуется по статье 115 (убийство) с пометкой "самоубийство", - сообщили в полиции.

Также отмечено, что, скорее только, взорвалось самодельное взрывное устройство, обломки пока отправлены на экспертизу.

Ранее стало известно, что в Полтаве в результате взрыва погиб 31-летний мужчина. Он подорвался на неизвестном предмете.

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