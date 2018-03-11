Полузащитник "" Денис Гармаш и защитник команды Евгений Хачериди являются большой проблемой для команды. И для того, чтобы ситуация не усугублялась, игрокам надо безотлагательно менять клуб, передает со ссылкой на .

Об этом в интервью изданию footboom.com сказал прежний главный тренер команды, а ныне футбольный знаток Йожеф Сабо. Поводом для критики стало поведение Гармаша после выездного матча с "Лацио", когда игрок атаковал судью, и его пыталась успокоить вся команда. В результате арбитр показал Гармашу красную карточку.

"Не удивлюсь, если в паре с Хачериди на скамейке окажется Гармаш. Вы посмотрите, что он вытворяет. Мне жаль Хацкевича, ведь ему тяжело. Он борется то с Гармашем, то с Хачериди. Нельзя так подводить команду.

Если Хачериди хочет покинуть киевский клуб, то пусть уходит. В "" есть молодые футболисты, которые его достойно заменят. Не такой он великий игрок, чтобы потерять мотивацию. Не уверен, что если Хачериди перейдет в другой клуб, то будет там основным игроком. Я бы на его месте держался за "" и до конца своей карьеры выступал за киевлян.

Если он не будет нужен Хацкевичу, то окажется в запасе. А если Евгений будет сидеть без игровой практики, то вообще будет никакой. Думаю, что главный тренер разберется", - считает знаток.

"Давайте говорить откровенно это не первая и не последняя красная карточка Гармаша. А что, Хачериди лучше? Я разговаривал с врачами, и они говорили, что Хачериди и Гармаш нездоровые люди. Их надо лечить. Работайте с ними днем и ночью. А если не поможет, тогда до свидания.

У меня не было таких футболистов. А если бы они были, то сказал бы, чтобы уходили в другую команду. Нет смысла воспитывать, тем более, когда человеку столько лет. У тренерского штаба работы непочатый край. Что, с ним цацкаться будут, или как? У него есть жена и ребенок. Он взрослый человек. Это все странно и очень неприятно.

Гармаш должен это понимать, а если не понимает, то его нужно отпускать в другой клуб. Пусть идет. Хачериди и Гармаша нужно продать, если на них есть спрос. Нужно вырезать опухоль для того, чтобы организм был чистый", - сказал Сабо.

Ответный матч "" с "Лацио" состоится 15 марта на НСК "Олимпийский". Начало в 20:00.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира