" Юнайтед" Жозе Моуринью одержал победу над "Ливерпулем" в матче 30-го тура английской Премьер-лиги, передает со ссылкой на .

Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе манкунианцев в первом тайме дубль оформил нападающий Маркус Рашфорд.

В середине второй половины игры защитник "МЮ" Эрик Бейи забил в собственные ворота. Однако уйти от поражения подопечные Юргена Клоппа так и не сумели.

"МЮ" набрал 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. "" (60) третий.

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