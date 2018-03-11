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|Как Моуринью выиграл у Клоппа матч за второе место
|11.03.2018 21:30
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" Юнайтед" Жозе Моуринью одержал победу над "Ливерпулем" в матче 30-го тура английской Премьер-лиги, передает со ссылкой на .
Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе манкунианцев в первом тайме дубль оформил нападающий Маркус Рашфорд.
В середине второй половины игры защитник "МЮ" Эрик Бейи забил в собственные ворота. Однако уйти от поражения подопечные Юргена Клоппа так и не сумели.
"МЮ" набрал 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. "" (60) третий.
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