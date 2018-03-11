Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд крупного турнира в американском Индиан-Уэллсе категории WTA Premier Mandatory. Призовой фонд турнира составляет $ 8,648,508, передает со ссылкой на .

Украинка получила четвертый номер посева и стартовала со второго раунда, где встречалась с немкой Моной Бартель. Поединок продолжался 1 час и 20 минут, за которые одесситка оформила победу в двух сетах. Она стала для нее 300-й на профессиональном уровне в одиночном разряде.

За выход в четвертый круг и повторение лучшего результата в Индиан-Уэллсе Свитолина поспорит с 27-й сеяной из Испании Карлой Суарес Наварро или представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй.

2-й раунд

Мона Бартель (Германия) - Элина Свитолина (Украина, 4) - 4:6, 3:6

Ранее Элина Свитолина выиграла выставочный турнир в Нью-Йорке.

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