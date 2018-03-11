Житель Берлина стал обладателем выигрышного лотерейного билета на сумму почти в 42 миллиона евро.

Сумму он выиграл в европейской лотерее Eurojackpot, угадав 5 чисел и 2 дополнительных, передает со ссылкой на .

Победитель пока не пришел за деньгами. Есть вероятность, что победителями могут быть представители лотерейного клуба: несколько человек объединяют усилия, покупая билеты в складчину и тем самым увеличивая шансы на выигрыш. Сумму они потом делят поровну.

Это не самый большой выигрыш в лотерею Eurojackpot. В октябре 2016 года житель федеральной земли Баден-Вюртемберг сорвал максимальный куш в 90 миллионов евро.

В Соединенных Штатах Америки сбой в компьютерной системе вызвал огромное количество победителей в лотерее. Максимальный выигрыш одного билета составляла $500. Это произошло в Южной Каролине.

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