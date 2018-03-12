Бадеши - уникальный язык, на котором говорят только трое мужчин в мире. Не так давно он был в широком употреблении в отдаленных заснеженных районах северного Пакистана.

Все трое мужчин, которые владеют бадеши, проживающих в селе в долине Бишиграм, передает со ссылкой на .

"Поколение назад на бадеши говорило все село. Но потом мы приводили женщин с других сел. Они говорили на другом языке - товали. Дети повторяли за матерями и наш язык начала умирать", - рассказывает Рахим Гуль. Он не знает, сколько ему лет, но на вид около 70. Мужчина имеет сына.

"Мать разговаривалала на товали и отцу также приходилось. Я не слышал дома бадеши. Не было возможности изучить этот язык в детстве. Знаю несколько слов, но не говорю. Все мои дети говорят на товали. Мне действительно жаль, что мне 32, и я не могу изучить этот язык. Жаль, что он умрет вместе с моим отцом ", - говорит сын Рахима. У него пятеро детей. Никто не знает язык деда.

На опубликованном видео мужчины Рахим Гуль, его двоюродный брат Саид Гуль и третий крестьянин Али Шер демонстрируют, как звучат на их родном языке "Меня зовут ...", "Я говорю на бадеши", "Мое село очень красивое" и приветствие. Молодые люди не знают этого. Они предпочитают более распространенные языки.

Ниже приведены несколько приблизительных транскрипций некоторых распространенных фраз языке бадеши.

"Миин нао Рахим Гуль ти" - Меня зовут Рахим Гуль.

"Миин бадеши джебе ааса" - Я говорю на бадеши.

"Тиин гаал халэ ти" - Как поживаете?

"Ишу каале хиим кам икти" - В этом году выпало немного снега.

В родном селе работы нет, следовательно мужчины работали в соседних - где есть туристы. Там изучили один из языков - пашто. Им и разговаривают с окружающими. Когда говорят на родном бадеши, постоянно забывают слова.

Лингвисты, которые время от времени посещали село, собрали несколько сотен слов из бадеши. Он относится к индоарийской группы, пришли к выводу. Наиболее распространенными ее родственниками являются хинди и урду. На этих языках разговаривает 540 млн человек.

На итальянском острове Сант-Антиоко близ Сардинии живет 62-летняя Чиара Виго. Она - единственная в мире, кто умеет прясть и ткать висон - ткань из застывшей в воде слюны морского моллюска. Секрет этого ремесла женщины ее рода передают из поколения в поколение. Чиара - последняя, ученицы у нее нет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира