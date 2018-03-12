В нацгвардейца сбила иномарки. Он спешил на помощь сбитому пешеходу. Об этом сообщает страничка в Facebook dtp.kiev.ua, передает со ссылкой на .

Вечером 10 марта на столичном Набережном шоссе Passat двигаясь от Дарницкого моста в сторону моста Патона сбил пешехода, который пытался пересечь оживленную трассу в неположенном месте.

Через 10 минут, на помощь мужчине с противоположной стороны улицы побежали трое нацгвардейцев в жилетах. И одного из них сбил Transporter, водитель которого даже не притормозил рядом с местом .

Оба пешехода с множественными ранениями госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа и 2 патруля полиции.

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