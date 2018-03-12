Дональд Трамп рассказал, что власти КНДР пообещали не проводить ядерных испытаний во время переговоров, передает со ссылкой на .

"Северная Корея не проводила ядерных испытаний с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого во время наших встреч", написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По словам Трампа, он верит в то, что КНДР выполнит свое обещание.

5 марта руководитель КНДР Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.

В итоге переговоров КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с по денуклеаризации полуострова.

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