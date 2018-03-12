Президент России заявил, что считает безосновательной информацию о применении правительственными войсками химического оружия в Сирии.

По словам президента , правительство Сирии уничтожило все запасы химического оружия, передает со ссылкой на .

"Во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Во-вторых, мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. А в-третьих, это все попытки, которые часто в недалеком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это все хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки", - заявил Путин.

Президент сообщил, что не считает достаточными доказательства о применении химического оружия и предложил провести более тщательное расследование.

Специалисты Организации по запрещению химического оружия в рамках лабораторных исследований доказали, что правительство Сирии причастно к химическим атакам против мирных жителей. Отмечается, что лаборатории сравнивали образцы, взятые миссией в Гуте после нападения 21 августа 2013 года. Тогда сотни мирных жителей погибли от отравления газом зарин. Этот газ Дамаск якобы передал на уничтожение в 2014-м.

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