В Великобритании в ресторане города Солсбери нашли следы нервно-паралитического вещества, которое было использовано при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По информации криминалистов, следы вещества нашли в той части ресторана Zizi, где Скрипаль и его дочь Юлия ели незадолго до отравления, передает со ссылкой на .

Следователи утверждают, что никому из посещавших в то же время ресторан опасность не грозит. В то же время, по информации издания, сам ресторан опечатан и закрыт для посещения, как и дом Скрипаля, паб Bishopʼs Mill и скамейка в парке, где были обнаружены пострадавшие.

Также военнослужащие британской армии эвакуировали полицейские машины, кареты скорой помощи и другие зараженные предметы в Солсбери. Зараженные транспортные средства и предметы свозятся в военную лабораторию в Портон Дауне.

Великобритания подозревает, что к отравлению Скрипаля причастна Россия. Если этот факт подтвердится, то станет причиной большого политического конфликта.

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