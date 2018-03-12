Электрогрузовики Tesla Semi совершили первый рейс.

Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своем Instagram, передает со ссылкой на .

Он опубликовал фото двух грузовых электромобилей, написав, что они отправились в первое путешествие от фабрики в штате Невада до завода компании в Калифорнии.

"Первая грузовая поездка грузовика Tesla Semi, который везет аккумуляторные батареи от Gigafactory от Невады до автомобильного завода в Калифорнии", - написал он.

Компания Илона Маска выпустила 300 тыс. электромобилей. С момента своего создания выпустили 212,8 тыс. единиц Model S, 72 тыс. Model X, а также1,8 тыс. Model 3 и 2,6 тыс. Tesla Roadster.

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