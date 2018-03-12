Украина до сих пор не готова к членству в . Страна должна была получить план действий по членству (ПДЧ) в еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, передает со ссылкой на .

Об этом сообщил специальный представитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер в Брюсселе в субботу, 10 марта, передает УНИАН.

" выступали за предоставление ПДЧ для Украины и Грузии, что было правильно, и что должно было быть сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это - инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже", - сказал он.

По мнению Волкера, к членству в Грузия и Украина не готовы до сих пор.

"Для обеих стран много еще остается сделать. ПДЧ был разработан как инструмент", - отметил политик.

Волкер объяснил, что в 2008 году союзники по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

Президент сделал заявление по поводу решения о сближении с Украиной. считает, что решение о предоставление Украине статуса страны-аспиранта - признание реального состояния отношений Украины с .

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