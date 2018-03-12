Терри Савчук сыграл 10 "сухих" матчей в сезоне По теме:
11 марта 1951 лучший хоккейный голкипер всех времен
украинец Савчук, который проводил свой первый полноценный сезон в
НХЛ, установил рекорд лиги по количеству побед в одном сезоне -
39.
В тот день его "Детройт Ред Уингз" в гостях разгромил "Блэкхокс"
с счетом - 7:0. Это десятый "сухой" матч Савчука в сезоне, передает
со ссылкой на .
Терри дебютировал за год до этого. А потом пять сезонов подряд
Савчук был бесспорным первым номером в составе "Красных Крыльев".
Играет он практически без замен, пропускает меньше всех и
коллекционирует всевозможные призы, начав с традиционного трофея
для новичков - Колдер Трофи. Четыре раза ему доставался Везина
Трофи - приз лучшему вратарю, 11 раз Терри участвовал в матче всех
звезд НХЛ. А после первого триумфа в Кубке Стэнли, к которому он
оказался причастен лишь косвенно, главный трофей заокеанского
хоккея еще трижды добирался с его помощью "Детройта".
В первый раз "Ред Вингс" нужно было провести для этого только
восемь матчей плей-офф, выиграв обе серии до четырех побед
"всухую". Именно тогда в Детройте возникла мода после успешного
завершения кубковых матчей бросать на лед осьминогов. Традиция, с
которой власть пытается отчаянно бороться, живая и до сих
пор.
Хоккейные обозреватели и болельщики выделяли своеобразную технику
молодого вратаря, Гориллоподобную стойку в полусогнутом состоянии,
которая отличала его от подавляющего большинства коллег, которые
защищали "рамку" в полный рост (что-то подобное впоследствии в него
унаследует Доминик Гашек), отличную реакцию и самоотверженность. В
то же время отмечали и его невыносимый характер.
- Утром я приветствовал его по-английски и по-французски, -
вспоминал форвард Марсель Проново, который обычно делил с Терри
гостиничный номер на выезде. - И если он смог выдавить в ответ хотя
пару слов, можно ожидать, что он что-нибудь скажет и в течение дня.
В противном случае, что случалось куда чаще, он запросто мог
продержать рот на замке целый день. Но он был гений.
За карьеру Савчук провел 103 "сухие" матчи. 1970 подрался с
коллегой по команде Роном Стюартом. Во время драки упал на железную
решетку и отбил печень. Вскоре умер в больнице 40-летним.
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