В Ровно неизвестные бросили гранату в частный дом, где проживает семья с малолетним ребенком.

Информация о взрыве поступила правоохранителям около 1:00 в субботу, 10 марта, сообщили в областной полиции, передает со ссылкой на .

В результате взрыва повреждены забор, фасад и окна дома, жертв и пострадавших нет.

"Полицейские предварительно установили, что на месте происшествия, вероятно, произошел взрыв гранаты РГД-5. Металлические обломки полицейские изъяли и направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В Сумах неизвестные взорвали две гранаты в супермаркете на ул. Героев Крут. В магазине сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники полиции охраны. Они обнаружили разбитое стекло в окне супермаркета и внутри увидели следы взрыва.

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