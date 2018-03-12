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|Украина выделили 26 млн евро на строительство солнечных электростанций
|12.03.2018 04:04
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выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой обл.
сообщил об этом в Facebook, передает со ссылкой на .
"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашей страны. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве, и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - написал он.
Украинская власть оказывает сопротивление реформам, в частности, созданию Антикоррупционного суда и урегулированию методики расчета цены на газ для населения. Об этом заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.