с участием автомобиля полиции охраны произошло сегодня, 10 марта, в на перекрестке улиц Жмаченко и Корнатовского, передает со ссылкой на .

Как сообщил заместитель начальника столичного управления охраны полиции Виктор Веклич, в результате 3 правоохранителей получили тяжелые травмы. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, у одного из них - закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Также сообщается о 2 пострадавших гражданских. Все пятеро на данный момент госпитализированы.

По словам представителя полиции, предварительно установлено, что водитель автомобиля , который врезался в служебный автомобиль полиции охраны, был пьяным.

В селе Ременов Львовской области колесо от прицепа грузовика убило женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта.Движение на этом участке дороги затруднено, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства

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