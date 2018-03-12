В октябре-декабря 2017 года парламентские политические партии потратили на рекламу в СМИ 56 млн грн, из которых рекодную сумму - 40 млн - на телевидении.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает со ссылкой на .

"Накануне новогодних праздников партии массово разместили рекламу на центральных телеканалах за государственные средства. В 2016 году на это ушло 35 млн, в 2017 году - 40 млн. Таким образом политические партии поздравили украинцев с праздниками за их же деньги", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Больше только денег на рекламу направили " и "Народный Фронт". "Фронтовики" заплатили 18 млн грн ООО "Медиапартнество", "Глобал медиа групп", "Старлайт Бренд Контент", деятельность которых связывают с такими телеканалами, как , , "".

" потратила на рекламу по ТВ 10 млн грн. Из них более двух млн заплатили за выступления на телеканале "", 96 тыс. - за выступление на телеканале . Также более четырех миллионов перечислили за выступления ООО "Старлайт Бренд Контент", три миллиона - ООО "Глобал медиа групп".

Значительный процент средств на рекламу направили "Оппозиционный блок" и Радикальная партия. "Оппоблоковцы" перечислили более пяти млн грн за рекламу на "Интере". "Радикалы" более 950 тыс. грн направили информагентству "112-Украина", еще 800 тыс. - ООО "Телеканал "Прямой".

БПП "Солидарность" потратила на рекламу по ТВ 8% от всех средств, "Самопомощь" - 1%.

Всего за последние три месяца 2017 года партии потратили 199 млн грн, из них 197 млн ​​- государственных.

С сентября 2016 года по сентябрь 2017-го партии совокупно потратили 436 млн грн, из которых 407 млн ​​составили средства госбюджета. Больше только денег - 109 млн - партии потратили на рекламу на телевидении, радио, в печатных СМИ, билбордах.

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