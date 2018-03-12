За период "гонки вооружений", которую начали после Второй мировой войны СССР и , государства смогли накопить большое количество "смертоносного арсенала", передает со ссылкой на .

На сегодня в мире 9 стран имеют ядерное оружие.

Так, передовиком в создании и модернизации ядерного оружия является Россия. Эта страна имеет самый большой в мире ядерный потенциал - 8500 боеголовок и пусковых установок.

По данным данные Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) ядерный запас мира насчитывает 17 300 ядерных боеприпасов.

Другими считаются Соединенные Штаты с 7700 боеголовками. Во Франции их 300, Китай 250, а Великобритания обладает 225 ядерными боеголовками. Эти страны официально признаны ядерные государства, подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Существуют еще четыре, которые не являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, но имеют в арсенале смертоносное вооружение. Это Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея.

По Индии, то она провела только два ядерных испытания: в 1974 и 1998 годах. Как отмечается в докладе ICAN, пока в этой стране размещено от 90 до 110 ядерных боеголовок. В Пакистана немного больше: 120. В список государств, обладающих ядерным потенциалом, внесенный также Израиль. У него только 80 боеголовок. И наконец, в КНДР, предположительно является 10 боеголовок.

После распада Советского Союза и провозглашения в 1991 году независимости, Украина унаследовала одно из крупнейших группировок войск в Европе, оснащенное довольно современными образцами вооружения, военной техники и ядерным оружием. В общем, на территории Украины в то время дислоцировались три общевойсковые и две танковые армии, ракетная армия, армейский корпус, четыре воздушные армии, отдельная армия Противовоздушной обороны и Черноморский флот.

5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум, согласно которому Украина получала международные гарантии независимости, сохранения суверенитета и утвержденных государственных границ.

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