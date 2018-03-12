20-летний вингер киевского "" Виктор Цыганков феерично начал 2018 год. Отметился голом в первом же официальном матче своей команды: против греческого АЕКа в Афинах.

Повторный поединок закончился вничью 0:0. Во всех других поединках сезона Цыганков забивал: "Олимпику", "Вереску", "Заре" и "Лацио", передает со ссылкой на .

Впервые о Цыганкове услышали в 2013 году на турнире в Москве. Среди участников соревнований, кроме "", были представлены молодежные команды " Барселоны", "Тотенхема", "Бенфики". Не смотря на провал своей команды в этих соревнованиях, Цыганков получил звание лучшего полузащитника турнира. Уже тогда журналисты и эксперты говорили о большом потенциале Виктора.

Но после этого была травма, которая оставила талантливого игрока почти на год без футбола. Следующий раз о Цыганкове вспомнили летом в 2014 году, когда новый тренер "" привлек его и Игоря Харатина в первую команду. Обоим футболистам не удалось закрепиться там. У Цыганкова опять начались проблемы со здоровьем. Дальше были молодежные команды, участие в юношеской Лиге Чемпионов, где он явно выделялся на фоне сверстников. Стал сдавать позиции возрастной Олег Гусев. Дерлис Гонсалес и Артем Громов были нестабильны. Поэтому стало понятно: появление Циганкова в первой команде "" - только вопрос времени. Дебют выдался на матч Лиги Чемпионов 2015/16 против "Наполи", где Виктор отдал голевой пас на Дениса Гармаша. В следующем матче против "Бешикташа" забил, а между этими матчами открыл счет забитым мячам в чемпионате. Но продолжение не состоялось, из-за травм и адаптации ко взрослому футболу.

На исходе лета 2017 года был продан в "Боруссию", Дормунд Андрей Ярмоленко. Стало понятно, что большие надежды возлагаются именно на Цыганкова. Осень опять была испорчена травмой, но после зимних сборов Виктор набрал просто невероятную форму.

В чем сила игрока? Виктор имеет прекрасные скоростные данные, технику, понимание футбола, удар. Очень просто смог переучиться из " испанского футбола Реброва" на более индивидуальный Хацкевича.

Жаль только, что травмы часто влияют на игровой ритм Цыганкова.

Проблема всех таких игроков недостаточная физическая сила, выносливость, травматичность, слабый характер и избыточное возлагание на собственные технические способности

"Самое главное не перехвалить его прессе. Он стал прогрессировать и это уже радует, - говорит футбольный агент Вячеслав Заховайло. - К признанию в Европе Цыганкову нужно еще нужно пройти большой путь. Вырасти в топ футболиста с украинской ментальностью очень трудно. Среди недостатков травмы. "" не будет продавать его ближайшие пять лет"

"Я вчера впервые увидел Виктора Цыганкова в игре. Потенциал очевиден, очень быстро принимает решения, но нужна уверенность в собственных силах. Гол на " Стадио Олимпико" должен помочь с этим. По моему мнению, он еще не готов к топ чемпионату, - замечает Мацей Иванский, польский телекомментатор, который работал на игре "Лацио" - "".

"Цыганков тип игрока, который в настоящее время ценятся в Европе и которых всегда не хватало в Украине. Техничный, быстрый, смелый, умеет смещаться с фланга в центр, на "ты" с мячом. Вижу, что в настоящее время ощутимо прибавил в игре без мяча, -резюмирует украинский журналист Леон Вургафт. - Проблема всех таких игроков недостаточная физическая сила, выносливость, травматичность, слабый характер и избыточное возлагание на собственные технические способности. Кое-кому из них, например Лоренцо Инсинье, понадобились годы для того, чтобы стать сформировавшимся футболистом. На ближайшие годы Цыганкову лучше остаться в "". В настоящее время он готов разве что для стагнирующих первенства Нидерландов или Бельгии. Смысла туда переходить я не вижу"

11 марта Виктор Цыганков должен сыграть в составе "" против ривненского "Вереса". Игра на Олимпийском стадионе начнётся в 19:30.

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