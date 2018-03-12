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|В Чили открылось первое дипломатическое представительство Украины
|12.03.2018 07:19
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В городе Сантьяго-де-Чили состоялась торжественная церемония открытия первого украинского дипломатического представительства в Чили. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
Отделение Посольства Украины в Аргентинской Республике и в Республике Чили открыли 10 марта, передает со ссылкой на .
"Открывая церемонию, от имени правительства Чили выступил представитель Чили Марио Луис Сильва, который подчеркнул, что открытие дипломатической миссии является важным этапом в развитии двусторонних украинско-чилийских отношений, поскольку позволит дать новый толчок развития взаимоотношений во всех сферах", - говорится в сообщении.
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица поблагодарил Республику Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии против нашего государства.
В церемонии приняли участие должностные лица и многочисленные представители украинской общины Чили, которые умышленно приехали на это мероприятие не только из Сантьяго, но и из других городов страны.
Напомним, 5 марта в открыли Бюро федеральной земли в Украине.