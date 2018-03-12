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|Новый Мао: В Китае разрешили Си Цзиньпину править пожизненно
|12.03.2018 07:35
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Китай одобрил снятие ограничений пребывания на посту президента, благодаря чему Си Цзиньпин получил возможность занимать эту должность пожизненно, передает со ссылкой на .
Конституционные изменения были приняты ежегодным заседанием Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган Китая) в воскресенье.
Из 2996 голосов два делегата голосовали против, а три - воздержались.
С 90-х годов прошлого века правления президента в Китае было ограничено двумя сроками.
В конце октября прошлого года Китая закрепила в своем уставе политической мнению президента Си Цзиньпина, поставив его на один уровень с Мао Цзэдуном, а Си Цзиньпина переизбрали генсеком партии еще на 5 лет.