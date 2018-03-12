Новый Мао: В Китае разрешили Си Цзиньпину править пожизненно По теме: Китай одобрил снятие ограничений пребывания на посту президента, благодаря чему Си Цзиньпин получил возможность занимать эту должность пожизненно, передает со ссылкой на . Конституционные изменения были приняты ежегодным заседанием Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган Китая) в воскресенье. Из 2996 голосов два делегата голосовали против, а три - воздержались. С 90-х годов прошлого века правления президента в Китае было ограничено двумя сроками. В конце октября прошлого года Китая закрепила в своем уставе политической мнению президента Си Цзиньпина, поставив его на один уровень с Мао Цзэдуном, а Си Цзиньпина переизбрали генсеком партии еще на 5 лет.











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