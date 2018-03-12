11 марта пограничники задержали грузинского криминального авторитета Сумбата Тбилисского.

Он пытался незаконно перейти на территорию России, сообщает , передает со ссылкой на .

"В ходе реализации оперативной информации правоохранители Харьковского отряда в 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию . Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известный по прозвищу Сумбат Тбилисский", - говорится в сообщении.

В Украине его разыскивали за противоправную деятельности на территории Украины. Авторитет пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска.

Мужчину передали представителям Национальной полиции.

В Хмельницкой обл. полицейские задержали "вора в законе" по прозвищу "Лера Сумской". Он вместе с местным криминальным авторитетом направлялся в исправительное учреждение, чтобы вершить "праведный суд".

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