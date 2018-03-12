Девять российских бомбардировщиков недавно были задействованы в операции по поводу отработки нанесения ударов по Норвегии весной прошлого года.

"Меньше года назад, 24 марта, российские бомбардировщики проводили тактические полеты в направлении к сооружениям ВРС в Варде. Они отрабатывали наступательные действия, после чего вернулись на базы на Кольском полуострове", - сообщил руководитель военной разведывательной службы (КРС) Норвегии Мортен Хага Лунде, отмечает со ссылкой на и

Швеция начала не на шутку беспокоиться в связи с данными разведки по планам России.

В 2017 году норвежские военнослужащие наблюдали около 3 инцидентов с российскими военными самолетами. В мае истребители сделали нанесения ударов по технике, принимавшей участие в международных учениях в Норвегии, подчеркнул начальник разведки.

Кроме того, Лунде указал на "нарастающую активность российского подводного флота", сообщив, что норвежская армия имеет проблемы с обнаружением современных российских подводных лодок.

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