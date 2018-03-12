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|Порошенко рассказал, как зачистят Донбасс
|12.03.2018 11:03
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На закрытой встрече с блогерами украинский президент рассказал, как будет освобождаться Донбасс.
Детали встречи рассказал участник встречи, блогер Мартин Брест, передает со ссылкой на .
"План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят и зачищают Донбасс, в стиле "без оружия - живи, с оружием - смерть". После вывода русских силы ЛДНР оценивают примерно в 15 тыс. человек. Как пойдёт сама зачистка - мало кто может спланировать, алэ: выпускать вооруженных сепаров с Донбасса на территорию России сами русские не будут ни за что, а давать им амнистию у нас никто не собирается", - говорится в сообщении.
"А то, что встреча закрытая была, так блогер же не шкаф и не музей - хранить секреты от друзей", - отметил блогер.