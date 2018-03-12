С начала этого года граждане, получившие наследство от родственников второй степени родства, могут не платить налог или подавать декларацию о факте получения наследства в 2017 году.

Об этом сообщает директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк, передает со ссылкой на .

К второй степени родства относятся родные братья и сестры, бабушки и дедушки (родители отца и матери), внуки. Поскольку налог не взимается, то наследник не должен проводить оценку наследуемого имущества.

Также по нулевой ставке облагается имущество, унаследованное лицами первой степени родства, то есть супруги (муж и жена), родители и дети, в том числе усыновленные.

"Более того, если такими наследниками не был уплачен налог до нотариального оформления объектов наследства, то они еще и обязаны подать декларацию. Также уплатить налог и подать декларацию должны все граждане, получившие наследство от нерезидента. Даже если такие нерезиденты являются супругами, родителями, детьми, бабушкой и дедушкой", - подчеркнули в ГФС.

Предусмотрено три вида ставок для налога на доходы физических лиц: 0%, 5% и 18%. Если гражданин наследует имущество от резидента (кроме, первой и второй степени родства), то платит 5% налог.

При получении на территории нашего государства наследства от нерезидента необходимо уплатить налог на доходы физических лиц в размере 18%. Также наследники обязаны оплатить и военный сбор, который составляет 1,5% от стоимости наследуемого или подаренного имущества. Исключение составляют лишь лица, получившие доходы, облагаемые по нулевой ставке.

Если наследником является резидент Украины, налог на доходы физических лиц и военный сбор должны быть оплачены до нотариального оформления объектов наследства, при этом декларация не подается. В противном случае нотариус не выдаст свидетельство о праве наследования.

В случае перехода к наследнику права на получение страховых выплат налоговым агентом является страховая компания, а потому подавать декларацию также не требуется. Чиновник также отметил, что подарки облагаются таким же образом, как и наследство - по тем же ставкам и на тех же условиях.

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