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|В центре Донецка еще остался один из символов Украины
|12.03.2018 12:11
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Сеть растрогали снимки памятника украинскому поэту Тарасу в Донецке, опубликованные в пятницу, 9 марта, в 203-ю годовщину со дня его рождения.
Соответствующие снимки на своей странице в украинский журналист Алексей Мацука, передает .
"Донецк сегодня. День рождения . Кто-то принёс калину - символ Украины. И этого, на самом деле, много", - написал он.
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