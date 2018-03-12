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В центре Донецка еще остался один из символов Украины
12.03.2018 12:11
В центре Донецка еще остался один из символов Украины По теме:

Сеть растрогали снимки памятника украинскому поэту Тарасу в Донецке, опубликованные в пятницу, 9 марта, в 203-ю годовщину со дня его рождения.

Соответствующие снимки на своей странице в украинский журналист Алексей Мацука, передает .

"Донецк сегодня. День рождения . Кто-то принёс калину - символ Украины. И этого, на самом деле, много", - написал он.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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